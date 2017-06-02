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Экономика
У турецких помидоров проблемы с безопасностью — Россельхознадзор

У турецких помидоров проблемы с безопасностью — Россельхознадзор

14:00  2 Июня 2017
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У турецких помидоров проблемы с безопасностью — Россельхознадзор

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Российская Федерация не может допустить все томаты из Турции на свой рынок. По его словам, условия безопасности выполняют пока только три предприятия.

Об этом глава Россельхознадзора рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Данкверт отметил, что безопасность продукции и полноценный контроль качества могут обеспечить лишь единичные предприятия.

«Остальные пока мы не можем допустить, не можем рассматривать», — сказал он.

Напомним, накануне глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на полях ПМЭФ дал прогноз о сроках запрета на поставки турецких томатов в Россию.

 

#сша #турция #томаты #помидоры
Тимур Румянцев
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