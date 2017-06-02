«Спираль»: боевой орбитальный самолет

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В Советском Союзе проект «Спираль» был одним из самых закрытых, но и одним из самых интересных. Можно смело сказать, что он был фантастичен по своей конструкторской дальновидности и смелости. Если бы удалось реализовать этот проект, то вполне возможно, что развитие космонавтики пошло был по совершенно иному пути, нежели это происходит сейчас. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Спираль» зародилась в результате соперничества двух конструкторских бюро, а именно КБ А.И. Микояна и КБ П.О. Сухого. Оба бюро предложили схожие аэрокосмические системы. К тому же Сухой работал над проектом тяжелого бомбардировщика Т-4, который должен был использоваться в качестве носителя. Однако соперничество за проект закончилось в пользу Микояна. Таким образом, появился проект «Спираль».

Что такое «Спираль»? Это многоразовая авиационно-космическая система, которая состоит из орбитального самолета. Его задача — выводить в космос гиперзвуковой самолет-разгонщик, а после стать ракетной ступенью на планетарной орбите.

Справедливости ради стоит заметить, что «Спираль» был ответной программой на создание американцами космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20 «Dyna Soar». Однако обе программы и в Соединенных Штатах, и Советском Союзе были свернуты на различных стадиях разработки.

Старт системы предполагался горизонтальным (с использованием разгонной тележки). Отрыв должен был происходить на скорости 380-400 километров в час. После набора необходимой высоты и скорости происходило отделение орбитального самолета. Дальнейший разгон по задумке должен был осуществляться с помощью ракетных двигателей двухступенчатого ускорителя, который работал на фторо-водородном топливе.

В 1976-1978 годах было проведено восемь испытательных полетов, во время которых аппарат ни разу не поднимался в космос. Все работы над проектом «Спираль» были окончательно прерваны после начала работы над более современным и тогда казавшимся более перспективным проектом «Энергия-Буран». Более того, приказом министра авиационной промышленности основные специалисты, ранее работавшие над проектом «Спираль», были переведены из Микояна и ОКБ «Радуга» в НПО «Молния».