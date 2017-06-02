Путин оценил экономическое взаимодействие России и США

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что экономическое взаимодействие РФ и США находится в хорошем состоянии.

«Наше экономическое взаимодействие с США сбалансированно, диверсифицированно и технологически насыщенно», — заявил глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума.

На пленарном заседании «Бизнес-диалог Россия-США», который проходит в рамках ПМЭФ, Владимир Путин отметил хорошее состояние российско-американских экономических отношений.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.