Парламент Молдавии отказался обсуждать «провокацию» кабмина в отношении дипломатов из РФ

В Избранное

Скопировать

Кишинев, 2 июня. Парламент Молдавии отказался заслушать правительство страны о причинах высылки из страны российских дипломатов, заявил депутат оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.

Предложение заслушать правительство было озвучено в ПСРМ. Однако парламент отклонил эту идею.

«Это серьезная, беспрецедентная в истории молдавско-российских отношений провокация правящей проевропейской коалиции против президента Молдавии Игоря Додона, который многое сделал в последнее время для развития молдавско-российских отношений», — подчеркнул Батрынча.

Он также добавил, что это удар по молдавским трудовым мигрантам в России, экспортерам, у которых есть перспектива поставлять продукцию на российский рынок.

«Чиновники, принявшие такое решение, допустили серьезную провокацию против интересов нашей страны», — констатировал Батрынча.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с российскими дипломатами в Молдавии внутриполитическими разборками.