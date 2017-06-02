Водитель легковушки под Саратовом сбил девочку и скрылся

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Энгельс, 2 июня. Автомобиль Hyundai Sonata сбил девочку на пешеходном переходе в Энгельсе и скрылся с места ДТП. Запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент наезда, публикует Телеканал 360 (основные действия происходят с 45-й секунды).

ДТП произошло накануне днем на перекрестке улицы Колотилова и 5-го Студенческого проезда. Водитель иномарки из-за дождя слишком поздно заметил юную горожанку и попытался избежать столкновения, однако машина все же задела пешехода. Девочку отбросило в сторону.

Водитель Hyundai притормозил, но в итоге решил не останавливаться. Пострадавшей помогли другие автомобилисты. Вероятнее всего, ее травма не представляет опасности.

Добавим, ранее под Заречным пьяный водитель насмерть сбил двух девочек. Его задержали и арестовали на 12 суток, передает URA.RU.