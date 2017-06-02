Пенсионерка-мошенница с Украины обворовывала москвичей в церквях

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Столичная полиция по подозрению в мошенничестве задержала 74-летнюю гражданку Украины, которая, вероятно, обворовывала москвичей в церквях, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По версии следствия, пожилая женщина в июне 2016 года путем обмана выманила деньги у двух жителей столицы. Первый эпизод произошел в Новодевичьем монастыре, где пенсионерка завладела 20 тысячами рублей, принадлежащими 43-летней женщине. А у 77-летней посетительницы Храма Христа Спасителя мошенница выманила 94 тысячи рублей. Преступница задержана и арестована.

Ранее столичная полиция задержала 42-летнего сотрудника госкорпорации «Росатом» за нанесение ножевого ранения 29-летнему жителю Москвы.