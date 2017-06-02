Телефонный хулиган в Перми получил реальный срок за вымогательство и клевету

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Пермь, 2 мая. Реальным тюремным сроком закончились приключения телефонного хулигана, который звонил чиновникам и судьям, задавая им провокационные вопросы, а потом публиковал запись этого разговора.

За то, чтобы удалить информацию, он требовал с жертв деньги. Как следует из материалов дела, пермский пранкер таким «хобби» увлекался с 2014 по 2016 год.

Суд признал его виновным по статьям о вымогательстве и клевете и назначил наказание в виде почти 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.