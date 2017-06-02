Украинские правозащитники обвинили Киев в издевательствах над жителями Донбасса

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Киев, 2 июня. Правозащитники сообщили о 23 случаях незаконного задержания жителей ДНР и ЛНР украинскими силовиками, которые произошли в 2014-2015 годах. В некоторых случаях были применены пытки, заявил представитель правозащитной организации Украинский Хельсинский союз по правам человека Андрей Гладун.

«Мы собрали информацию о задержании 23 человек в зоне проведения АТО (так украинские власти называют военную операцию в Донбассе – ред.) или поблизости нее», — заявил он в ходе пресс-конференции.

По словам Гладуна, задержания проходили с нарушениями, некоторых людей удерживали без суда, в 19 случаях силовики применяли пытки и жестоко обращались с задержанными. Он также добавил, что силовики допрашивали людей на предмет сотрудничества с ополченцами. Кроме того, у задержанных проводились незаконные обыски.

Правозащитники зафиксировали случаи, когда людей использовали «в качестве живого щита и привлекали к работам возле зоны военных действий, что вело к реальной угрозе их безопасности». В правоохранительных органах сообщили, что за вышеупомянутые действия к ответственности были привлечены 47 украинских силовиков.