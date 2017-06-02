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Политика
Путин дал оценку отношениям России и США

Путин дал оценку отношениям России и США

13:26  2 Июня 2017  /обновлено: 13:27  02 Июня 2017
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Путин дал оценку отношениям России и США

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на низшей точке со времен холодной войны. 

 

#путин
Тимур Румянцев
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