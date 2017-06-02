Путин дал оценку отношениям России и США
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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на низшей точке со времен холодной войны.
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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на низшей точке со времен холодной войны.