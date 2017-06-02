В ЛНР расценили подрыв ЛЭП под Луганском как теракт ВСУ

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Луганск, 2 июня. Сотрудники министерства госбезопасности Луганской народной республики квалифицируют подрыв линии электропередач как террористический акт украинских силовиков.

В МГБ ЛНР отмечают, что с 1 июня в силу вступил очередной режим перемирия, в этот же день стало известно о том, что неизвестные осуществили подрыв опоры ЛЭП около поселка Георгиевка, Луганск частично был обесточен.

Заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов заявил, что данный теракт был совершен диверсионной группой украинского спецназа. Оперативники МГБ утверждают, что акцию выполнили профессионалы, они использовали два взрывных устройства, одно из которых не сработало.

В сообщении МГБ подчеркивается, что силы безопасности Республики неоднократно изымали подобные взрывные устройства, оперативникам известно месторасположение центра по подготовке взрывотехников ВСУ на оккупированной территории Луганщины.