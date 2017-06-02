Пролететь через бури: глава Boeing назвал доверительными отношения с Россией

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент авиационной компании Boeing Марк Аллан объяснил, почему он и представители других крупных компаний постоянно присутствуют на таких форумах, как ПМЭФ.

«Почему такие компании, как Boeing и Caterpillar постоянно на ПМЭФ? Потому что у нас есть долгосрочные доверительные отношения с Россией, которые позволяют пролететь через бури», — подчеркнул Аллан.

Он также добавил, что никогда прежде отношения между Россией и США не были статичным, а со временем только продолжали развиваться и прогрессировать.

Напомним, в пятницу стартовал второй день работы ПМЭФ-2017.