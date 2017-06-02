Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Пролететь через бури: глава Boeing назвал доверительными отношения с Россией

Пролететь через бури: глава Boeing назвал доверительными отношения с Россией

13:23  2 Июня 2017
84

 

Пролететь через бури: глава Boeing назвал доверительными отношения с Россией

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент авиационной компании Boeing Марк Аллан объяснил, почему он и представители других крупных компаний постоянно присутствуют на таких форумах, как ПМЭФ.

«Почему такие компании, как Boeing и Caterpillar постоянно на ПМЭФ? Потому что у нас есть долгосрочные доверительные отношения с Россией, которые позволяют пролететь через бури», — подчеркнул Аллан. 

Он также добавил, что никогда прежде отношения между Россией и США не были статичным, а со временем только продолжали развиваться и прогрессировать. 

Напомним, в пятницу стартовал второй день работы ПМЭФ-2017. 

#россия #сша #петербург #экономика #boeing #пмэф #пмэф2017 #аллан #caterpillar
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть