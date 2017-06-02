Игра на опережение: зачем социалисты Молдавии выступили против МИД

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Фракция Партии социалистов Молдавии выразила персональный вотум недоверия министерству иностранных дел и европейской интеграции государства из-за скандала с высылкой пяти дипломатов Российской Федерации. Об этом заявил на заседании молдавского парламента депутат Владимир Цуркан. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о набирающем обороты дипломатическом скандале.

Решение об объявлении вотума было принято после того, как большинство депутатов отказалось заслушивать главу МИД Молдавии Андрея Галбура и руководителя службы информации и безопасности Михая Балана с объяснениями высылки российских дипломатов из республики. По мнению Цуркана, действия внешнеполитического ведомства Молдавии негативно отражаются на продвижении национальных интересов. В итоге фракция Партии социалистов в полном составе покинула зал заседания парламента.

В свою очередь председатель парламента Молдавии Андриан Канду подчеркнул, что вотум недоверия министру внешнеполитического ведомства республики и европейской интеграции содержит аргументацию и подписан необходимым числом депутатов. Он добавил, что вотум недоверия будет рассмотрен в течение 14 дней, а точную дату установит постоянное бюро парламента.

Как передает Lenta.ru, президент Молдавии Игорь Додон выразил озабоченность высылкой российских дипломатов. По его словам, отношения Москвы и Кишинева в настоящий момент находятся на краю пропасти.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что вотум недоверия министерству — это, конечно, интересная практика, но абсолютно бессмысленная. «Честно говоря, не в курсе, насколько это вообще реально по молдавскому законодательству сменить отдельного министра путем вотума недоверия парламента, и сколько для этого нужно голосов. Тем более, хватит ли их у социалистов, учитывая, что «проевропейцы» пока что имеют большинство», — добавил он.

«Вопрос в другом. Ну, снимут одного министра — поставят другого, который продолжит прежний курс. А политическое направление определяет далеко не сам министр и даже не премьер, которого назначает все тот же парламент, а в нынешних молдавских реалиях — конкретный человек Влад Плахотнюк. Вопрос надо ставить даже не об отставке правительства (что бессмысленно, учитывая, что парламентское большинство это не поддержит), а о досрочных выборах парламента. В этом плане демарш ПСРМ — это скорее просто действие, направленное на обозначение своей позиции по конкретному вопросу. Протестовать, не имея большинства, в принципе бессмысленно, но не протестовать — значит, демонстрировать молчаливое согласие, а это совершенно недопустимо. Что касается досрочных выборов, которые могли бы изменить политическую конфигурацию власти в Молдавии, то на них пока что не очень стоит надеяться», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, волна протеста последних двух лет явно выдохлась. Не то, чтобы все оппозиционные силы оказались удовлетворены двумя серьезными уступками власти: арестом бывшего премьера Влада Филата и прямыми президентскими выборами, на которых победил один из лидеров оппозиции.

«Просто протест не может длиться долго. Месяц, два, полгода — максимум. Далее оппозиция или идет на решительный штурм власти, как было на Украине в 2014-м, или просто расходится по домам. Молдавским властям удалось затянуть время, бросив пророссийской оппозиции «подачку» в виде пророссийского президента со словами: хотели? Получите! А то, что президент при этом не имеет никаких реальных рычагов влияния на ситуацию и остается, по сути, статистом, не столь символическим, как в той же Германии, но все же — это уже другой вопрос. Так что, если ничего экстраординарного не произойдет — выборы, как и запланировано состоятся в конце 2018-го. И давать прогнозы на них сейчас — бессмысленно. Все может сто раз измениться. К тому же, как показывает новейшая молдавская история, «проевропейцы», даже не имея поддержки общества, всегда находят лазейки, как пропихнуть свои инициативы, если надо — переманивают людей из лагеря оппозиции. В 2009-м коммунистам не хватило одного голоса, чтобы назначить своего президента. Унионисты это усвоили и всегда нужные голоса находили, покупали и так далее. Они научились на чужих ошибках. А вот патриотические силы — увы, до сих пор на своих не учатся», — резюмировал Дмитрий Родионов.