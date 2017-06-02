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Новости Сирии
В Алеппо воспитанники приюта получили подарки от российских военных

В Алеппо воспитанники приюта получили подарки от российских военных

13:05  2 Июня 2017
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В Алеппо воспитанники приюта получили подарки от российских военных

Алеппо, 2 июня. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в детский дом игрушки и конфеты.

Тысячи сирийских детей в Сирии из-за войны остались без родителей, приюты переполнены, а финансирования для образовательных учреждений не хватает. Шефство над одним из детских домов Алеппо взяли на себя сотрудники Центра по примирению враждующих сторон.

В честь Международного дня защиты детей российские военные привезли в интернат подарки для сирийских ребят. Каждому достались конфеты, игрушки, а также обязательные сахар, рис и мука. Сладости и продукты ребятам понравились, но больше всего восторгов вызвали машинки, мячи и настольные игры.

#сирия #гумпомощь #алеппо #интернат
Алексей Громов
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