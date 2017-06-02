В Алеппо воспитанники приюта получили подарки от российских военных

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Алеппо, 2 июня. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в детский дом игрушки и конфеты.

Тысячи сирийских детей в Сирии из-за войны остались без родителей, приюты переполнены, а финансирования для образовательных учреждений не хватает. Шефство над одним из детских домов Алеппо взяли на себя сотрудники Центра по примирению враждующих сторон.

Российские военные навестили воспитанников детского дома в Алеппо и подарили им подарки в честь Международного дня защиты детей pic.twitter.com/hq6NF2LYjY — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 1, 2017

В честь Международного дня защиты детей российские военные привезли в интернат подарки для сирийских ребят. Каждому достались конфеты, игрушки, а также обязательные сахар, рис и мука. Сладости и продукты ребятам понравились, но больше всего восторгов вызвали машинки, мячи и настольные игры.