Греф: Интерес к ПМЭФ и инвестициям в Россию растет на глазах

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, какими параметрами стоит измерять успех Петербургского международного экономического форума. Второй день масштабного бизнес-мероприятия в Санкт-Петербурге начался с делового завтрака Сбербанка России и дискуссии о будущем страны после 2018 года, которую вел Греф.

Сбербанк России за первый день ПМЭФ заключил несколько серьезных соглашений. Вместе с Boeing российская организация будет обмениваться опытом в области трансформации и развитии IT-инфраструктуры Сбербанка. Еще одно соглашение подписано с главой Республикой Коми Сергеем Гапликовым, который заявил, что приоритетом взаимоотношений с крупнейшей финансово-кредитной структурой страны будет социально-экономическое развитие региона.

«В том числе повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг, развитие бизнеса, жилищно-строительного сектора, сельского хозяйства, привлечение инвестиций и многие другие направления», — уточнил Гапликов.

Также на ПМЭФ стало известно о том, что Сбербанк выдаст ООО «МаксимаТелеком СЗ» кредит в размере около 800 млн рублей на запуск Wi-Fi в петербургском метрополитене. Кредитной организации, генеральному партнеру форума, принадлежит один из самых красочных стендов, оформленных в виде целого квартала, с улицей Сбербанка и пешеходными переходами. Площадка экономического форума традиционно становится местом официального подписания деловых соглашений между компаниями, правительствами стран и регионов.

«Никто не подписывает соглашения на ПМЭФ, просто встретившись в коридорах и на площадках форума: это заранее подготовленные встречи. Успех форума оценивается не столько количеством подписанных соглашений, сколько количеством и составом участников. Могу сказать, что за последние три года заметно увеличился интерес к ПМЭФ и инвестициям в Россию», — заявил Греф, выступая на стенде своей организации.

В этом году в петербургском «Экспофоруме», где проходит ПМЭФ, собралось 12 000 участников, представители 637 компаний. Представлять свои организации из-за рубежа приехали 230 лидеров иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.