Бондарчук снимет фильм по сценарию Высоцкого, написанному для Депардье и Кикабидзе

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Москва, 2 июня. Режиссер Федор Бондарчук намерен снять фильм «Венские каникулы» по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, заявил продюсер кинокартины Александр Роднянский во время презентации проектов кинокомпаний-лидеров в Фонде кино.

По словам Роднянского, новая работа Бондарчука — чрезвычайно любопытная история.

«Сценарий был написан в конце семидесятых годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским, — рассказал продюсер. — Это единственная вещь, написанная Высоцким для себя и еще для трех артистов. Речь тогда шла о Жераре Депардье, Даниеле Ольбрыхском и Вахтанге Кикабидзе».

Действия фильма происходят в последние годы войны. Главными героями картины будут русский, француз и немец. Роднянский добавил, что сценарий будет адаптирован под новые обстоятельства.

В это время Бондарчук также намерен снять продолжение фантастического фильма «Притяжение», где он выступил не только режиссером, но и продюсером. По его подсчетам, бюджет проекта «Притяжение-2» составит 645 миллионов рублей.