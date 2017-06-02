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Политика
Россия не будет ветировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР

Россия не будет ветировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР

13:23  2 Июня 2017
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Россия не будет ветировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР

Санкт-Петербург, 2 июня. Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов заявил, что РФ не будет ветировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР.

Так, отвечая на вопрос в кулуарах ПМЭФ-2017 о том, поддержит ли Россия резолюцию, Гатилов сказал: «Ветировать не собираемся».

Ранее замминистра МИД России Сергей Рябков рассказал о реакции властей РФ на решение Вашингтона ввести новые санкции в отношении юридических и физических лиц КНДР и России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна.

#россия #кндр #совбез оон
Тимур Румянцев
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