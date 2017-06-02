ФИФА дает добро: россияне увидят матчи Кубка конфедераций на телеэкранах

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Москва, 2 июня. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что соглашение касательно приобретения прав на трансляцию матчей Кубка Конфедераций-2017 заключено. Об этом она заявила на полях Петербургского экономического форума.

По словам Канделаки, договор заключен. Впрочем, она не стала вдаваться в подробности, добавив, что детали будут раскрыты позже.

«Вы увидите, мы матчи Кубка Конфедераций покажем. Торги шли долго, но это нормальная ситуация», — передает слова Канделаки корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, всего неделю назад генеральный продюсер телеканала сообщала, что в ситуации с переговорами по трансляциям появился «свет в конце тоннеля».

Как ранее отмечало агентство Bloomberg, российские телеканалы не захотели платить $120 млн, что более чем в три раза превышает такую же сумму, выплаченную за показ матчей мирового первенства по футболу 2014 года в Бразилии.