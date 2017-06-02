Синоптики предсказали Москве холодные и дождливые выходные

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Москва, 2 июня. На выходных, 3 и 4 июня, жителей столичного региона ждет облачная погода, днем и ночью могут пройти кратковременные дожди, сообщают синоптики.

Максимальная температура воздуха достигнет 12-14 градусов. В Московской области столбики термометров покажут 10-15 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 4 июня, в области опять пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра днем будут достигать 12-15 метров в секунду. Температура воздуха в Москве поднимется до 17 градусов тепла.

Новая неделя начнется с дождей и гроз. Циклон 5 июня принесет западный порывистый ветер и дожди, которые будут прерываться на грозы. Однако столбик термометра поднимется на один градус в Москве (+16..+18) и на два градуса в Подмосковье (+15…+20), передает телеканал «360».