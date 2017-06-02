Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» в программе реновации

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Москва, 2 июня. Постановление, которое регулирует порядок учета мнения жителей домов, которые попадают под программу реновации, подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте московской мэрии, голоса тех, кто по каким-либо причинам не пожелал принять участие в голосовании, будут распределяться пропорционально положительным и отрицательным ответам тех, кто высказал свое мнение.

«Например, в доме 100 квартир, из которых приняли участие в голосовании жители 20: 15 квартир (75 процентов) — за, пять квартир (25 процентов) — против. Голоса «молчунов» из оставшихся 80 квартир распределятся в той же пропорции — 75 и 25 процентов соответственно», — объясняет пресс-служба мэрии.

Голосование по включению домов в программу реновации продлится еще две недели. На сегодняшний день в нем уже приняли участие почти половина жителей 4546 пятиэтажек, которые вошли в предварительный список.