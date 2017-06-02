Двое членов экипажа МКС перешли на «Союз МС-03» для возвращения на Землю

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Москва, 2 июня. Российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке перешли с Международной космической станции на борт корабля «Союз МС-03».

Расстыковка «Союза МС-03» от МКС запланирована на 13.50 по московскому времени. Как стало известно, космонавты уже перешли на борт корабля, который доставит их на Землю.

Возвращение землян на планету должно состояться в 17.11 по московскому времени. «Союз МС-03» приземлится в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана в Казахстане, передает «Аргументы и факты».

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия стали причиной того, что компания SpaceX отложила запуск корабля с грузом для МКС.