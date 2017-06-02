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Экономика
Россия договорилась с Ираном о покупке 100 тыс. баррелей нефти в сутки

Россия договорилась с Ираном о покупке 100 тыс. баррелей нефти в сутки

12:49  2 Июня 2017
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Россия договорилась с Ираном о покупке 100 тыс. баррелей нефти в сутки

Санкт-Петербург, 2 июня. Договор с Ираном на поставку России 100 тыс. баррелей нефти в сутки уже заключен. Об этом сообщил в кулуарах ПМЭФ-2017 глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

Ранее российский министр заявил, что соглашение с ОПЕК по уменьшению добычи черного золота сроком еще на девять месяцев не предполагает пересмотра размера квот для Астаны.

Напомним, в Петербурге стартовал второй день Международного экономического форума. 

#нефть #петербург #иран #экономика #новак #минэнерго #пмэф #пмэф2017
Дана Балан
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