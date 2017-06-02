Смертники устроили двойной теракт в Камеруне: 4 погибших, не менее 20 раненых
В Избранное
Лондон, 2 июня. Двое террористов-смертников подорвались в лагере, в которых проживают мирные жители, перемещенные боевиками «Боко-Харам»* в Камеруне. В результате двойного теракта погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения, сообщило агентство Reuters.
Согласно приведенным данным, нападения произошли в городе Колофата в северной части Камеруна.
* деятельность экстремистской группировки в России запрещена
Комментарии