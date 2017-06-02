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Происшествия
Сотрудник Росатома порезал собутыльника в Москве

Сотрудник Росатома порезал собутыльника в Москве

13:04  2 Июня 2017
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Сотрудник Росатома порезал собутыльника в Москве

Москва, 2 июня. Как стало известно ФАН, столичная полиция задержала 42-летнего сотрудника госкорпорации «Росатом» за нанесение ножевого ранения 29 -летнему жителю Москвы.

По версии следствия, 31 мая около 22.00 мужчины распивали спиртные напитки на Пятницкой улице. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и 42-летний начальник одного из отделов Росатома ударил собутыльника в спину ножом. Пострадавший был госпитализирован в НИИ Склифасовского.

Алексей Громов
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