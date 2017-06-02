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Ученые: Жир на животе выполняет полезные функции

Ученые: Жир на животе выполняет полезные функции

12:47  2 Июня 2017
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Ученые: Жир на животе выполняет полезные функции

Бирмингем, 2 июня. Американские ученые выяснили, что жировые отложения на животе выполняют полезную функцию. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Как выяснили эксперты, складка внутренностной брюшины или сальник, как его принято называть, выполняет ряд иммунных функций. В частности, ткани складки фильтруют циркулирующую между органами жидкость. Исследователи считают, что именно сальник первым реагирует на инфекцию в организме человека. По его состоянию можно вычислить этап развития болезни.

Ученые: Жир на животе выполняет полезные функции

Несмотря на ряд преимуществ, сальник по-прежнему остается недостатком организма, а не его достоинством. Жировые отложения способствуют распространению метастазов в организме. Сальник питает рак яичников и рак желудка, передают «Дни.ру». Тем не менее, эксперты предлагают использовать сальник в качестве идеального показателя воспалительных процессов в организме человека.

#жир
Алексей Громов
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