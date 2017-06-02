Вовненко не писала заявление об уходе с поста и.о. директора Исаакия

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Санкт-Петербург, 2 июня. И.о. директора Исаакиевского собора Ирада Вовненко не писала заявление об уходе с должности. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вовненко решила уйти с поста и.о. директора Исаакия. Также появилась информация о поручении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко как можно скорее найти ей замену, однако в Смольном эти сведения опровергли.