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Общество
Вовненко не писала заявление об уходе с поста и.о. директора Исаакия

Вовненко не писала заявление об уходе с поста и.о. директора Исаакия

12:35  2 Июня 2017
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Вовненко не писала заявление об уходе с поста и.о. директора Исаакия

Санкт-Петербург, 2 июня. И.о. директора Исаакиевского собора Ирада Вовненко не писала заявление об уходе с должности. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Вовненко не писала заявление об уходе с поста и.о. директора Исаакия

Ранее в СМИ сообщалось, что Вовненко решила уйти с поста и.о. директора Исаакия. Также появилась информация о поручении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко как можно скорее найти ей замену, однако в Смольном эти сведения опровергли.

Алексей Громов
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