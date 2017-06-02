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Новости Сирии
Сирия хочет заключить с Россией соглашение по импорту лекарств

Сирия хочет заключить с Россией соглашение по импорту лекарств

12:30  2 Июня 2017
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Сирия хочет заключить с Россией соглашение по импорту лекарств

Дамаск, 2 июня. Сирия предложила России заключить соглашение об импорте лекарств. Об этом заявил замглавы Минздрава САР Хабиб Аббуд.

Он напомнил, что ранее Россия предоставила одну из вакцин Сирии в качестве подарка. Сейчас страна остро нуждается в лекарствах из-за санкций ЕС и США. Особенно тяжело обстоит дело с препаратами для лечения онкозаболеваний, посетовал Аббуд. 

«Сирия выступила с просьбой подписания соглашения о совместном сотрудничестве и признании в сфере учета и импорта лекарств, и сейчас находится в ожидании этого подписания с российской стороны», — сказал заместитель министра.

#россия #сирия
Ярослава Замысловатова
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