Сечин пообещал «не разочаровать» США, готовящие новые санкции против России
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Санкт-Петербург, 2 июня. Санкции, введенные против России, нанесли существенный урон нефтяной отрасли. По поступающей из-за рубежа информации, в дни, когда в Петербурге проходит международный экономический форум, в Вашингтоне активно обсуждают введение новых санкций. Глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал участников форума к еще более продуктивной работе на этом фоне.
«По информации ряда СМИ, конгресс США также внимательно следит за нашей работой и приступил к обсуждению нового раунда санкций как раз на момент проведения форума в Петербурге. Надеюсь, мы никого не разочаруем», — пошутил он.
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