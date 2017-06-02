Сечин пообещал «не разочаровать» США, готовящие новые санкции против России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Санкции, введенные против России, нанесли существенный урон нефтяной отрасли. По поступающей из-за рубежа информации, в дни, когда в Петербурге проходит международный экономический форум, в Вашингтоне активно обсуждают введение новых санкций. Глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал участников форума к еще более продуктивной работе на этом фоне.