Терминатор отдыхает: на ПМЭФ обеспокоены угрозой суперинтеллекта для человечества

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Санкт-Петербург, 2 июня. При разработке искусственного интеллекта необходимо учитывать возможные угрозы для человечества с его стороны, заявил Зиявудин Магомедов из «Суммы» на сессии «Искусственный интеллект» во время Петербургского международного экономического форума.

Говоря о безопасности искусственного интеллекта, Магомедов как будто вспоминал о Skynet из фильма «Терминатор».

«Никто не может ответить на один вопрос — как сделать безопасный искусственный интеллект. У кого будет та красная кнопка, которая сможет отключить суперинтеллект? Я думаю, тут никто не захочет получить такую кнопку. Ведь первое что сделает суперинтеллект — захочет убить такого человека», — констатировал спикер.

Ранее на ПМЭФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин предположил, что в XXI веке рабочий день может сократиться до четырех часов.