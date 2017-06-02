Других рецептов нет: Россия пригрозила арестом счетов Киева по спору о евробондах

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство финансов Российской Федерации надеется, что в судебных тяжбах с Киевом по евробондам на 3 млрд долларов не дойдет до ареста имущества и счетов. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского экономического форума.

По его словам, это классика жанра, и рассуждать здесь нечего. Киев разыскивает денежные активы и арестовывает их — это крайняя мера.

Однако, отметил Сторчак, есть надежда на то, что здравый смысл победит, и дело не дойдет до абсолютной крайности.

«От этого никому комфортно не бывает: Украине — потому что, очевидно, доступ ее на долговые рынки будет заблокирован на весь период, пока все не прояснится», — подчеркнул замминистра.

Сторчак уточнил, что ни один инвестор не будет рисковать своими денежными средствами, добавив, что Москва будет реагировать на действия Киева, потому что «других рецептов просто нет».