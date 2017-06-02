Других рецептов нет: Россия пригрозила арестом счетов Киева по спору о евробондах
Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство финансов Российской Федерации надеется, что в судебных тяжбах с Киевом по евробондам на 3 млрд долларов не дойдет до ареста имущества и счетов. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак в кулуарах Петербургского экономического форума.
По его словам, это классика жанра, и рассуждать здесь нечего. Киев разыскивает денежные активы и арестовывает их — это крайняя мера.
Однако, отметил Сторчак, есть надежда на то, что здравый смысл победит, и дело не дойдет до абсолютной крайности.
«От этого никому комфортно не бывает: Украине — потому что, очевидно, доступ ее на долговые рынки будет заблокирован на весь период, пока все не прояснится», — подчеркнул замминистра.
Сторчак уточнил, что ни один инвестор не будет рисковать своими денежными средствами, добавив, что Москва будет реагировать на действия Киева, потому что «других рецептов просто нет».
«Гипотетически мы на движении денег со счета кредитора, который приобретает облигации Украины, до украинских счетов — мы на этом пробеге можем их арестовать», — объяснил представитель ведомства.