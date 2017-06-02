Стало известно, когда будет презентован YotaPhone 3 с двумя дисплеями

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Москва, 2 июня. В середине июня 2017 года состоится презентация YotaPhone 3 — смартфона с двумя экранами третьего поколения. По словам генерального директора (управляет 34,9% Yota Devices через фонд Telconet) Екатерины Лапшиной, старт продаж гаджета запланирован на сентябрь.

Она уточнила, что устройство будет оснащено двумя экранами. Стоимость смартфона будет варьироваться в зависимости от объема памяти — 64Гб и 128 Гб. Как отметила Лапшина, стоимость YotaPhone младшей модели с объемом памяти 64Гб составит $350–400. Старшая модель с размером памяти 128 Гб будет стоить $450.

Она добавила, что презентация новинки состоится в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, которое будет проходить 15–19 июня.

Напомним, ранее компания Samsung представила прототип эластичного AMOLED-дисплея. Изделие можно сгибать в обоих направлениях до 12 миллиметров.