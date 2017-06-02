Путин возглавил рейтинг медийных персон ПМЭФ-2017

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Санкт-Петербург, 2 июня. Самым упоминаемым спикером первого дня Петербургского международного экономического форума-2017 стал президент России Владимир Путин, сообщает «СКАН-Интерфакс». Он занимает первое место в рейтинге "Власть". СМИ активно цитировали его комментарий по поводу развития ядерного потенциала КНДР, усиления Южных Курил.

На втором месте оказался глава Совета центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин. СМИ активно цитировали его комментарии по реновации. На третьем месте – министр финансов России Антон Силуанов, который заявил, что Всемирный банк недостаточно объективно оценивает Россию в рейтинге Doing Business.

Первое место в категории «Бизнес» занимает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что российская компания ждет окончательного решения Стокгольмского арбитража по делу «Нафтогаза». На второе место снова попал Алексей Кудрин, а на третьем обосновался глава Сбербанка РФ Герман Греф. Его СМИ активно цитировали по поводу запрета работы «Яндекса» на Украине.