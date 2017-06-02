Рассекречен окончательный вариант дизайна седана проекта «Кортеж»

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Москва, 2 июня. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) выбрал окончательный дизайн седана из проекта «Кортеж», фотографии которого уже появились в Сети.

Патент на промышленный образец был зарегистрирован в реестре Роспатента. Если судить по изображению, финальный вариант седана, которому предстоит служба в Кремле, немного отличается от представленного ранее образца. В частности, изменения претерпели передний бампер, окантовка воздуховода, хромированная накладка на крышке багажника и др. Однако не исключено, что дизайн остался прежним, однако в этот раз разработчики более четко прорисовали детали.

Ранее сообщалось, что первая партия автомобилей проекта «Кортеж» количеством 14 единиц для президента и первых лиц страны будет сдана уже в 2017 году, о чем сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.