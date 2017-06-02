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Россия
Шойгу заявил о возрождении производства в России ракетоносцев Ту-160

Шойгу заявил о возрождении производства в России ракетоносцев Ту-160

12:29  2 Июня 2017
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Шойгу заявил о возрождении производства в России ракетоносцев Ту-160

Москва, 2 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале изготовления в РФ первых агрегатов бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, чье производство возрождается в нашей стране.

«Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета», — сказал министр во время селекторного совещания в ведомстве.

Шойгу заявил о возрождении производства в России ракетоносцев Ту-160

Шойгу напомнил, что президент России Владимир Путин поручил организовать серийное производство бомбардировщиков Ту-160, чтобы поддержать потенциал отечественной дальней авиации.

Ранее сообщалось, что Минобороны собирается полностью модернизировать все имеющиеся в боевом составе ВКС РФ стратегические бомбардировщики Ту-160. По словам замглавы оборонного ведомства Юрия Борисова, все 16 самолетов Ту-160, которые в строю, будут подвергнуты 100-процентной коренной модернизации.

Алексей Громов
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