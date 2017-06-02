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Москва, 2 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства отметил преимущества российской боевой экипировки «Ратник».

Глава военного ведомства сообщил, что российская броня солдата будущего в несколько раз превосходит отечественные образцы по всем параметрам и не уступает зарубежным. По средствам бронезащиты «Ратник» даже опережает иностранные аналоги.

Сергей Шойгу подчеркнул, что с 2014 года в Вооруженные силы РФ ежегодно поступает не менее 50 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник». В данный момент воинские части и подразделения постоянной готовности укомплектованы боевым снаряжением на 42 процента, отметил министр обороны.