Больше хаоса и денег: как и зачем Трамп втянул НАТО в борьбу с террористами в Сирии

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НАТО, полностью противореча прошлым заявлениям своего генерального секретаря Йенса Столтенберга, все-таки вступает в международную коалицию для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин видит в этой перемене исключительно волю Соединенных Штатов Америки и лично президента Дональда Трампа, который отличается своим особым коммерческим подходом к решению политических задач:

«Именно США втянули НАТО в сирийскую кампанию. Потому что НАТО — это инструмент Америки в Европе для надежного управления европейскими государствами. На сегодняшний день нынешней администрацией президента Дональда Трампа делается все для того, чтобы эти европейские скрепы в виде военно-политического блока НАТО функционировали на все сто процентов».

В качестве доказательств этого тезиса собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) приводит несколько недавних примеров работы американского руководства:

«Недавно президент Дональд Трамп совершил вояж, в ходе которого побыл на Ближнем Востоке (в Саудовской Аравии и Израиле), где принял участие в саммите и заключил многомиллиардную сделку с саудитами. Это было сделано для того, чтобы сгенерировать, скажем так, пожар на Ближнем Востоке. Затем Трамп отправился на специальный саммит НАТО, специальность которого заключалась в том, чтобы познакомить альянс с новым президентом. Повестка дня была уникальная. НАТО должны были отчитаться по финансовым вложениям. Изначально Дональд Трамп, как коммерсант, назвал структуру ветхой, для того, чтобы заставить страны альянса волноваться, якобы Соединенные Штаты Америки хотят их бросить, не хотят финансировать, заставить много платить и лучше работать. Но когда американский президент прибыл на саммит, он успокоил представителей военно-политического блока, призвав только заплатить необходимые деньги. Надо иметь в виду, что если НАТО заплатит необходимые 320 миллиардов, порядка семидесяти миллиардов (20 % от этой суммы) пойдет на закупку вооружения, а именно главному поставщику — США. Тем самым, мы видим, насколько профессионально Трамп "вздернул" военно-политический союз НАТО, и заставил делать то, что на сегодняшний день считает целесообразным делать Вашингтон, а целесообразным он считает именно втягивание альянс в военный конфликт в Сирии».

Собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) доктор исторических наук, кандидат физико-математических наук, академик РАЕН, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев считает, что втягивание НАТО в сирийскую кампанию не сможет принципиально изменить ситуацию в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ):

«НАТО не будет так уж серьезно отвлекаться на это. Это скорее акт атлантической солидарности, который ничего не изменит. Силы НАТО недостаточно для того, чтобы вести реальную войну против ИГИЛ*, для этого нужна совершенно другая конструкция. Если бы Турция полномасштабно втянулась в эту войну или одна из стран НАТО: Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, тогда можно было бы вести разговор об изменениях. Но на деле никакой разницы между воздушными налетами коалиции, которые совершаются эпизодически, и военными действиями НАТО нет. Как организационная структура, участие альянса вряд ли изменит ситуацию в войне с ИГИЛ».

Андрей Кошкин предположил, что США хотят видеть НАТО в Сирии именно для создания дополнительного хаоса с целью расчленения Сирии:

«Прежде всего, надо полагать, что американское правительство не может допустить завершения военного противостояния в пользу Башара Асада. Также США не может согласиться с тем, что позиции России, Ирана и Турции серьезно укрепятся в связи со стабилизацией положения в Сирии. Поэтому не случайно втягивают и НАТО. И будут рассматривать вариант расчленения страны, опираясь на свои силы на юге там, где они уже закрепились. Однако это закрепление не значит, что не будут приниматься стратегические действия, связанные с тем, чтобы в значительной степени сгенерировать продолжение войны в Сирии, не только затягивая ее, но и меняя вектор. Победный вектор правительственных войск САР, явно обозначившийся в настоящий момент, хотят нивелировать, а впоследствии и разрушить планы Башара Асада».

* Организация запрещена на территории РФ.