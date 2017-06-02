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Сирия, 2 июня. В результате авиаудара коалиции был уничтожен один из высокопоставленных командиров ИГ*. САА планирует наступление к востоку от города Ханассер в провинции Алеппо. В Даръа прибыла третья партия подкрепления из 4-го дивизиона САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): начала новое наступление к востоку от Дамаска; атакует форпосты ИГИЛ* к востоку от стратегического шоссе «дорога жизни» в Алеппо; нанесла авиаудары по опорным пунктам террористов ИГ на юге Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): вело бои с «Тахрир Аш-Шам» к югу от Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку САА в районе деревни Кафар Биш к югу от Алеппо.

ВКС РФ: нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ в районе населенных пунктов Укейрибат, Хамада Омар и Аль-Худера в восточной части провинции Хама.

Провинция Дамаск

Сирийские правительственные войска начали новое наступление против поддерживаемых США отрядов вооруженной оппозиции на краю Сирийской пустыни к востоку от столицы, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Операция направлена на то, чтобы расширить буферную зону вокруг аэропорта Дамаска и обеспечить безопасность Тишринской электростанции, которая подвергается постоянным ракетным обстрелам боевиков.

Согласно данным оппозиционного источника в соцсети Twitter (so_ria98), к югу от административного центра провинции, в районе палестинского лагеря для беженцев Аль-Ярмук произошли новые столкновения между боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и террористами «Исламского государства». Данные о потерях сторон пока формируются.

Тем временем на границе с Ливаном ливанские сотрудники военной разведки арестовали двух сирийских женщин, незаконно проникнувших на территорию страны, в провинции Набатии, уличив их в связи с «Исламским государством»*, передает информагентство AMN. Задержанные женщины были переведены в штаб ливанской военной разведки.

Провинция Алеппо

Накануне вечером Сирийская арабская армия (САА) начала атаковать форпосты ИГИЛ к востоку от стратегического шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, части вновь реорганизованного 30-го дивизиона правительственных войск возглавят новую операцию к востоку от города Ханассер. На данный момент подразделения сирийской армии еще не начали осуществлять штурмовые операции и пока занимаются исследованием позиций «Исламского государства», выявляя слабые места в линии обороны радикалов и периодически открывая огонь по укрепрайонам боевиков ИГИЛ.

Командование САА считает, что равнины Ханассера являются идеальной площадкой для наступления, в результате которого возможно полное освобождение провинции Алеппо от ИГ впервые с 2013 года.

Между тем боевики вооруженной оппозиции отбили атаку правительственных войск в районе деревни Кафар Биш к югу от Алеппо, передает Twitter-канал (AbdAlghani_1990). Никаких сведений о потерях в рядах правительственных войск не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре и его окрестностях продолжается противостояние между сирийской армией и боевиками ИГИЛ. Сирийская авиация ударила по опорным пунктам террористов ИГ на южных окраинах города. По данным военного источника в Twitter (UUnionNews), радикалы ИГИЛ понесли серьезные потери в живой силе.

Кроме того, в юго-восточной части провинции в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США в районе города Аль-Маядин был уничтожен один из высокопоставленных командиров «Исламского государства», как сообщает информационный портал CNN International.

Провинция Даръа

Накануне в административный центр региона из Дамаска прибыла большая колонна подразделений сирийской армии. Это уже третья партия подкрепления из 4-го дивизиона, прибывшая в Даръа в течение этой недели. В составе колонны также прибыли десятки танков Т-72 и большое количество военных пикапов, оснащенных ракетными и пулеметными установками.

42-я бригада 4-й дивизии считается одной самых успешных в боях в рамках сирийского конфликта. Ранее ей командовал сам Махер Аль-Асад, младший брат президента Сирии Башара Асада. В настоящее время эту опытную бригаду возглавляет полковник Гиат Далле, под руководством которого правительственные войска в прошлом году освободили обширные территории вокруг сирийской столицы.

Вместе с переброшенными частями подкрепления и вооружений САА планирует наступление в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, которые почти полностью находятся в оккупации исламистов.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе населенных пунктов Укейрибат, Хамада Омар и Аль-Худера в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает источник в Twitter (so_ria98), подконтрольный вооруженной оппозиции. Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Тот же источник сообщает, что боевики отбили атаку правительственных войск в районе деревни Аз-Зара к югу от столицы провинции, несколько солдат сирийской армии были убиты и ранены. Официального подтверждения данные, однако, не получили. Напомним, данные территории входят в одну из зон деэскалации, а следовательно любые военные действия здесь запрещены, тем не менее исламисты регулярно проводят провокационные обстрелы укрепрайонов САА, чем вынуждают правительственные силы открывать ответный огонь.

Ирак

Силы народного ополчения Ирака «Хашд Аш-Шааби» вчера утром вели бои с террористами «Исламского государства» за деревню Аль-Хибра в западной части провинции Ниневия. Позже ополченцам также удалось взять под свой контроль соседний населенный пункт Аль-Сакаар.

Между тем продолжаются бои между вооруженными силами Ирака и радикалами ИГ в кварталах Аль-Занджали, Раас Аль-Джадда и Аль-Саха в Мосуле. Информационное агентство «Исламского государства» «Аль-Амак» сообщает о том, что боевики ИГ подбили три военных автомашины Hummer, один бульдозер и убили пятерых иракских солдат. Официально данные сведения подтверждены не были.

Согласно оценкам Пентагона, в городе остается около 1000 террористов ИГ, а территории, занимаемые радикалами ИГ, не превышают 10 квадратных километров, передает информагентство Al Sumaria News. Напомним, ранее портал AMN сообщал, что в Западном Мосуле осталось всего примерно 300-400 боевиков ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)