Донбасс: Климкин и еврокомиссар побывают на линии соприкосновении и в Мариуполе

В Избранное

Скопировать

Киев, 2 июня. Начался визит в Донбасс главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана. Об этом сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Впереди посещение линии соприкосновения и насыщенная программа в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что представитель Евросоюза заедет и в город Днепр.

