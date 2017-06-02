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Украина
Донбасс: Климкин и еврокомиссар побывают на линии соприкосновения и в Мариуполе

Донбасс: Климкин и еврокомиссар побывают на линии соприкосновения и в Мариуполе

12:15  2 Июня 2017  /обновлено: 12:18  02 Июня 2017
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Донбасс: Климкин и еврокомиссар побывают на линии соприкосновении и в Мариуполе

Киев, 2 июня. Начался визит в Донбасс главы украинского министерства иностранных дел Павла Климкина и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана. Об этом сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Впереди посещение линии соприкосновения и насыщенная программа в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что представитель Евросоюза заедет и в город Днепр. 
 

#климкин #хан
Алексей Громов
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