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Общество
Топилин не исключил сокращения рабочего дня россиян до двух часов

Топилин не исключил сокращения рабочего дня россиян до двух часов

12:17  2 Июня 2017
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Топилин не исключил сокращения рабочего дня россиян до двух часов

Санкт-Петербург, 2 июня. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин полагает, что в XXI веке рабочий день может сократиться до четырех часов. При этом он не исключает, что когда-то у человека будет возможность работать только два часа в сутки.

В рамках ПМЭФ министр объяснил, что тенденция к сокращению рабочего дня наблюдается на протяжении нескольких столетий — в XIX веке люди в среднем работали от 12 до 16 часов, в XX век  — 8 часов.

«Может быть в XXI веке будет стандарт — 4 часа, может 5, может быть 6, я не знаю. Может быть когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», — заявил он.

Топилин не исключил сокращения рабочего дня россиян до двух часов

Алексей Громов
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