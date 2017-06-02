Топилин не исключил сокращения рабочего дня россиян до двух часов

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин полагает, что в XXI веке рабочий день может сократиться до четырех часов. При этом он не исключает, что когда-то у человека будет возможность работать только два часа в сутки.

В рамках ПМЭФ министр объяснил, что тенденция к сокращению рабочего дня наблюдается на протяжении нескольких столетий — в XIX веке люди в среднем работали от 12 до 16 часов, в XX век — 8 часов.