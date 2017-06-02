Петербург засосала циклическая воронка: почему порхающий снежок в июне — это нормально

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В Москве и Петербурге наступило лето — но похоже, что только по календарю. Жители столиц жалуются в соцсетях на выпавший снег и называют происходящее аномалией и капризами природы. О погодных выходках корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом.

День 2 июня словно бы намекает: тополиный пух, жара, загар, ночи такие теплые. Но как бы не так. Погода решила внести сюрприз в ожидания россиян — и на улицах резко похолодало. В центре Москвы, например, выпал мокрый снег, дует сильный ветер с порывами 15 м/с или даже выше.

Не отстает от столицы и Санкт-Петербург. Здесь наблюдаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ветер сильный, воздух прогреется до 10 градусов максимум. Горожанам остается только горько иронизировать: мол, не зря дети ждут Деда Мороза, вот уже и снег пошел.

«Не так давно директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предрек Москве розовое лето: комфортное, довольно теплое. Температура примерно чуть больше нормы, осадков чуть меньше нормы. А почему розовое? Потому что специалисты рисуют карты, где тепло помечают красным цветом, а холод — синим. По этой логике в Петербурге будет лето с сиреневым отливом. То есть близко к норме, но немного ниже, а осадков даже чуть больше положенного», — комментирует специально для ФАН доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

По его словам, северная столица попала в циклическую воронку, куда также входит кусочек южной Финляндии и Карелия.

«Холодный воздух мощного циклона стоял на северо-востоке европейской территории России, с центром в Коми. При таком расположении циклона образуется коридор холодного воздуха из Баренцева моря, мы находимся на юго-западной периферии этого циклона. Поэтому у нас в течение почти недели шел оттуда холодный воздух», — объясняет эксперт.

Но, по прогнозам специалистов, погодное безобразие скоро закончится, терпеть осталось недолго.

«Если еще в субботу будет холодно, порядка 8-10 градусов максимум, то в воскресенье этот циклон по сути дела рассыпается, исчезает. На смену придет более теплый юго-западный ветер, который будет гнать теплые воздушные массы из Европы. В результате в воскресенье будет уже 14 градусов, в понедельник — 16-18, а во вторник воздух прогреется до 20 градусов. Осадки будут только в субботу, потом давление повысится», — обещает Малинин.

Понятно, что этот циклон с Баренцева моря основательно подзадержался: о нем говорили еще в середине апреля, когда петербуржцы шли на работу, прикрываясь зонтиками и капюшонами от снега.

«Иногда бывает так, что циклоны идут друг за другом, по одной и той же траектории, выбивая с насиженного было места. Но этот циклон — настоящий домосед. Такой вот характер погоды. Это вот достаточно существенная аномалия, когда температура ниже нормы градусов на пять, а то и больше. Но были годы и холоднее, когда в первые дни июня снежок порхал. То есть это естественные синоптические процессы, от которых никуда не деться. Именно они обеспечивают такие перепады погоды», — добавляет специалист.