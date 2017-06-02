От роботов-трудяг до спасенных жизней: итоги «Школы реальных дел» подвели в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве состоялся финал конкурса проектов и прикладных исследований «Школа реальных дел». Уже пятый год подряд школьники и студенты соревновались в создании проектов на основе «реальных задач работодателей». На технически-творческих соревнованиях побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Вперед, влево-вправо, захват... Девятиклассник Максим Жучков тестирует свое двухкилограммовое детище. Еще три месяца назад эта умная машина представляла собой гору мелких деталей – микросхем, проводов и пластика. Сегодня управляемый робот «Vex-iq» демонстрирует маленькое шоу: захватывает груз и доставляет его на платформу.

Ученик 9 класса московской школы № 2086, участник проекта «Школы реальных дел» Максим Жучков представляет кейс «Построй своего робота»:

– Я больше начинял его программой, делал нормальное управление для него, так как это тоже была достаточно большая проблема из-за небольшой способности джойстика связываться с контроллером, – рассказывает он корреспонденту ФАН-ТВ. – Конструкция достаточно сложная. Нам пришлось очень сильно потрудиться, потому что постоянно возникали проблемы с забором деталей, и они не всегда выпадали.

«Построй своего робота» – так называется кейс компании «Экзамен-Технолаб», который ученики московской школы 2086 в этом году представляют на конкурсе «Школы реальных дел». Робототехникой многие из них увлеклись еще в детстве. Посещая спецкурс, ребята превратились в настоящих инженеров и создали не по одной уникальной машине.

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Новые технологии стремительно меняют мир, и это не просто слова. Уникальные гаджеты и машины – уже привычное явление. Настолько, что их учатся создавать даже дети. Сегодня и пятиклассник может сконструировать автономного робота, который, к примеру, на специально смоделированной площадке будет перевозить посетителей, ученых национального парка Коста-Рики. Именно там в этом году пройдет всемирный этап робототехнической олимпиады, в которой принимают участие более 60 стран. На первый взгляд, всё просто. Однако, создавая такого робота, школьники сталкиваются со множеством задач, которые обычно решают взрослые инженеры.

Лидия Кобцева, преподаватель информатики, тренер школьных команд по робототехнике школы № 2086, рассказала ФАН-ТВ о своей работе:

– Здесь нет удаленного управления, здесь робот полностью должен всю задачу выполнить так, чтобы не осталось непроверенных участков Национального парка. Кроме того, он должен успешно вернуться в зону финиша. Взрослые начинают гораздо раньше передавать более сложные знания ребятам, и в школу приходят те дисциплины, которые не укладываются в отдельные предметные линии. И робототехника среди них.

В этом году за «реальные дела» взялись почти 3000 школьников и студентов из разных регионов России. Половина из них дошла до финала конкурса. Экология, образование, ЖКХ, розничная торговля, биотехнологии, маркетинг, инженерное дело, альтернативная энергетика, 3D-моделирование… Свои кейсы – задания от почти 30-ти работодателей – юные исследователи разрабатывали несколько месяцев. Теперь – защищают перед строгим жюри. Отметим, что съемочная группа ФАН-ТВ Федерального агентства новостей в октябре прошлого года стала свидетельницей старта проекта «Школа реальных дел», поэтому корреспонденты просто не могли пропустить подведение итогов.

Полина Куршакова и Ульяна Матвеенко, ученицы 8 класса школы № 648 города Москвы, участницы конкурса «Школа реальных дел», разрабатывали свой продукт в соответствии с условиями и задачами кейса «Ростелеком»:

– Мы усовершенствовали капельницу на собственных знаниях и на знаниях из Интернета. Для того, чтобы узнать, сколько капель попадает в организм человека, в современных больницах расположено много техники, а мы решили это собрать только в один маленький датчик. Возле флакона с резервуаром будет находиться датчик, с помощью которого мы сможем выставлять количество падений капель в минуту в организме человека, также этот датчик будет запрограммирован на очищение самой жидкости. И когда датчик не сможет ощутить жидкость, это означает, что жидкость во флаконе закончилась…

– Он передаст сигнал на телефон к медсестре, которая сможет прийти и поменять лекарство.

Около 300 победителей и призеров – таков итог «Школы реальных дел»-2017. Среди них и команда школы № 2086. В этом году проект Максима Жучкова занял третье место.

– Конечно же, обидно, – говорит Максим, который буквально чуть-чуть не дотянул до победы. – Хотелось занять более высокие места, чем третье. Я буду продолжать работать с «Vex», только в другой категории «Vexi-dr», это более устойчивый конструктор, чем «Vex-iq», потому что он, в первую очередь, металлический, а во вторую, там более хорошая система управления. Я в будущем вижу себя программистом в отельной Интернет-компании.

Станислав Чернышов, методист компании «Экзамен-Технолаб», поделился своими впечатлениями с ФАН-ТВ и заодно обсудил проект Максима:

– В прошлом году они у нас заняли первое место, в этом году им чуть меньше повезло, поскольку их конструкция немножко уступала их коллегам. Но их робот так же имел достаточно интересное конструктивное решение, и их робот так же мог бы применяться на складских помещениях для погрузочных работ, но с некоторыми доработками. Мы можем привлечь их к развитию робототехники в образовании, а уже после этого они могут вырасти до реального прототипирования.

– Кого их тех ребят, которые участвовали в этом конкурсе (это семь команд), вы бы уже привлекли к работе в своей компании?

– Это, конечно же, победитель нашего кейса – команда школы № 354. Эту конструкцию можно применить на складских помещениях, складских работах. Соответственно, это реальная автоматизация человеческого труда.

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