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ФАН-ТВ
От роботов-трудяг до спасенных жизней: итоги «Школы реальных дел» подвели в Москве. ФАН-ТВ

От роботов-трудяг до спасенных жизней: итоги «Школы реальных дел» подвели в Москве. ФАН-ТВ

18:59  2 Июня 2017
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В Москве состоялся финал конкурса проектов и прикладных исследований «Школа реальных дел». Уже пятый год подряд школьники и студенты соревновались в создании проектов на основе «реальных задач работодателей». На технически-творческих соревнованиях побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Вперед, влево-вправо, захват... Девятиклассник Максим Жучков тестирует свое двухкилограммовое детище. Еще три месяца назад эта умная машина представляла собой гору мелких деталей – микросхем, проводов и пластика. Сегодня управляемый робот «Vex-iq» демонстрирует маленькое шоу: захватывает груз и доставляет его на платформу.

Ученик 9 класса московской школы № 2086, участник проекта «Школы реальных дел» Максим Жучков представляет кейс «Построй своего робота»:

– Я больше начинял его программой, делал нормальное управление для него, так как это тоже была достаточно большая проблема из-за небольшой способности джойстика связываться с контроллером,  – рассказывает он корреспонденту ФАН-ТВ. – Конструкция достаточно сложная. Нам пришлось очень сильно потрудиться, потому что постоянно возникали проблемы с забором деталей, и они не всегда выпадали. 

«Построй своего робота» – так называется кейс компании «Экзамен-Технолаб», который ученики московской школы 2086 в этом году представляют на конкурсе «Школы реальных дел». Робототехникой многие из них увлеклись еще в детстве. Посещая спецкурс, ребята превратились в настоящих инженеров и создали не по одной уникальной машине.

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Новые технологии стремительно меняют мир, и это не просто слова. Уникальные гаджеты и машины – уже привычное явление. Настолько, что их учатся создавать даже дети. Сегодня и пятиклассник может сконструировать автономного робота, который, к примеру, на специально смоделированной площадке будет перевозить посетителей, ученых национального парка Коста-Рики. Именно там в этом году пройдет всемирный этап робототехнической олимпиады, в которой принимают участие более 60 стран. На первый взгляд, всё просто. Однако, создавая такого робота, школьники сталкиваются со множеством задач, которые обычно решают взрослые инженеры.  

роботы Школа реальных дел. ФАН-ТВ

Лидия Кобцева, преподаватель информатики, тренер школьных команд по робототехнике школы № 2086, рассказала ФАН-ТВ о своей работе:

– Здесь нет удаленного управления, здесь робот полностью должен всю задачу выполнить так, чтобы не осталось непроверенных участков Национального парка. Кроме того, он должен успешно вернуться в зону финиша. Взрослые начинают гораздо раньше передавать более сложные знания ребятам, и в школу приходят те дисциплины, которые не укладываются в отдельные предметные линии. И робототехника среди них.

В этом году за «реальные дела» взялись почти 3000 школьников и студентов из разных регионов России. Половина из них дошла до финала конкурса. Экология, образование, ЖКХ, розничная торговля, биотехнологии, маркетинг, инженерное дело, альтернативная энергетика, 3D-моделирование… Свои кейсы – задания от почти 30-ти работодателей – юные исследователи разрабатывали несколько месяцев. Теперь – защищают перед строгим жюри. Отметим, что съемочная группа ФАН-ТВ Федерального агентства новостей в октябре прошлого года стала свидетельницей старта проекта «Школа реальных дел», поэтому корреспонденты просто не могли пропустить подведение итогов.

Полина Куршакова и Ульяна Матвеенко, ученицы 8 класса школы № 648 города Москвы, участницы конкурса «Школа реальных дел», разрабатывали свой продукт в соответствии с условиями и задачами кейса «Ростелеком»:

– Мы усовершенствовали капельницу на собственных знаниях и на знаниях из Интернета. Для того, чтобы узнать, сколько капель попадает в организм человека, в современных больницах расположено много техники, а мы решили это собрать только в один маленький датчик. Возле флакона с резервуаром будет находиться датчик, с помощью которого мы сможем выставлять количество падений капель в минуту в организме человека, также этот датчик будет запрограммирован на очищение самой жидкости. И когда датчик не сможет ощутить жидкость, это означает, что жидкость во флаконе закончилась…

 – Он передаст сигнал на телефон к медсестре, которая сможет прийти и поменять лекарство.

 

Около 300 победителей и призеров – таков итог «Школы реальных дел»-2017. Среди них и команда школы № 2086. В этом году проект Максима Жучкова занял третье место. 

роботы Школа реальных дел. ФАН-ТВ

– Конечно же, обидно, – говорит Максим, который буквально чуть-чуть не дотянул до победы. – Хотелось занять более высокие места, чем третье. Я буду продолжать работать с «Vex», только в другой категории «Vexi-dr», это более устойчивый конструктор, чем «Vex-iq», потому что он, в первую очередь, металлический, а во вторую, там более хорошая система управления. Я в будущем вижу себя программистом в отельной Интернет-компании. 

Станислав Чернышов, методист компании «Экзамен-Технолаб», поделился своими впечатлениями с ФАН-ТВ и заодно обсудил проект Максима:

– В прошлом году они у нас заняли первое место, в этом году им чуть меньше повезло, поскольку их конструкция немножко уступала их коллегам. Но их робот так же имел достаточно интересное конструктивное решение, и их робот так же мог бы применяться на складских помещениях для погрузочных работ, но с некоторыми доработками. Мы можем привлечь их к развитию робототехники в образовании, а уже после этого они могут вырасти до реального прототипирования.

– Кого их тех ребят, которые участвовали в этом конкурсе (это семь команд), вы бы уже привлекли к работе в своей компании?

– Это, конечно же, победитель нашего кейса – команда школы № 354. Эту конструкцию можно применить на складских помещениях, складских работах. Соответственно, это реальная автоматизация человеческого труда.

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#москва
Анастасия Алексеева; Борис Гришин
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