МЧС предупредило о надвигающемся на Башкирию опасном шторме

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Уфа, 2 июня. В Башкирии объявлено штормовое предупреждение, сообщили представители Башгидромета и регионального представительства МЧС РФ.

Спасатели неоднократно предупреждали жителей региона о непогоде. Однако большинство адресатов этих сообщений стали игнорировать их, так как серьезной опасности усиление ветра, по их мнению, не представляло.

На этот раз с сообщением выступили и в Башгидромете.

«На территории Башкирии ветер может усилиться до 25 метров в секунду, — заметили его представители. — Мы предупреждаем исключительно об опасных явлениях. Ранее жителям рассказывали о неблагоприятных погодных условиях».

Ранее стало известно, что более 40 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды.