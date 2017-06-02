В Центробанке рассказали, когда пятница станет выходным днем в России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Пятница может стать выходным днем в России через 15 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

При этом он заметил важность повышения производительности труда, внедрение новых технологий, в частности, роботов. «Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», — заявил Швецов на полях ПМЭФ.

По его мнению, при трех выходных днях в России могут начать развиваться новые сектора по предоставлению услуг по личному времени. Сейчас, как заметил первый зампред ЦБ, уже около 2% населения «кормит всех остальных», однако в будущем этот показатель будет гораздо меньше.

