Греф назвал план Кудрина единственной реальной программой для экономики РФ
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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии альтернативы программе развития экономики России, предложенной главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным.
«Я, исходя из профессиональных соображений, вообще сейчас не вижу альтернативы программе Кудрина. Там есть ряд направлений, по которым еще нужно спорить», — заявил Греф во время Петербургского международного экономического форума.
Греф также отметил, что ему сложно назвать высокопрофессиональной программу, которую предложил «Столыпинский клуб».
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