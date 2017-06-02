Чижов о «Северном потоке-2»: Странно, что ЕС доверяет Германии меньше, чем Украине

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Санкт-Петербург, 2 июня. Обеспокоенность Запада из-за реализации проекта «Северный поток-2», благодаря которому 80% поставок газа из России в Европу будут идти через немецкую страну, говорит о том, что Европейский союз считает Германию менее надежным транзитером, чем Украину. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

По словам Чижова, заявления о чрезмерной энергетической зависимости Европы от России слышны на Западе не первый день.

«Данную тему так и продолжают обсуждать, хотя дискуссия уже идет по кругу. В контексте обсуждения «Северного потока» нашли новую претензию — что будет построен «Северный поток-2», и тогда 80% российских поставок газа на Запад будут идти через Германию», — отметил он.

Чижов напомнил, что уже «никто не вспоминает, что до начала строительства «Северного потока-1» 80% российского экспорта осуществлялось через Украину». Поэтому, по словам постпреда, следует логической заключение — в ЕС считают Германию менее надежным транзитером, чем украинскую страну.