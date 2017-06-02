Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Дейр эз-Зор: ВВС Сирии атаковали ИГИЛ на юге провинции

Дейр эз-Зор: ВВС Сирии атаковали ИГИЛ на юге провинции

12:07  2 Июня 2017  /обновлено: 12:14  02 Июня 2017
147

Дейр эз-Зор: ВВС Сирии атаковали ИГИЛ на юге провинции

Аль-Букамаль, 2 июня. Сирийская военная авиация уничтожила более 50 боевиков «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

По данным сирийских источников, ВВС Сирии провели несколько воздушных рейдов к югу от осажденного Дейр эз-Зора. Основной удар был нанесен по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Аль-Букамаль.

Дейр эз-Зор: ВВС Сирии атаковали ИГИЛ на юге провинции

Сирийской агентство «САНА» отмечает, что успешная операция ВВС Сирии прошла в районе населенных пунктов Ховейджа, Аль-Бугейлия и Аль-Мухендисин. Во время рейда уничтожено порядка 50 террористов. Авиаударам подверглись базы игиловцев у месторождения Ат-Тим. Одновременно сирийские летчики доставили парашютным способов гуманитарный груз жителям Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #дейр эз-зор #ввс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть