Дейр эз-Зор: ВВС Сирии атаковали ИГИЛ на юге провинции

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Аль-Букамаль, 2 июня. Сирийская военная авиация уничтожила более 50 боевиков «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор.

По данным сирийских источников, ВВС Сирии провели несколько воздушных рейдов к югу от осажденного Дейр эз-Зора. Основной удар был нанесен по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Аль-Букамаль.

Сирийской агентство «САНА» отмечает, что успешная операция ВВС Сирии прошла в районе населенных пунктов Ховейджа, Аль-Бугейлия и Аль-Мухендисин. Во время рейда уничтожено порядка 50 террористов. Авиаударам подверглись базы игиловцев у месторождения Ат-Тим. Одновременно сирийские летчики доставили парашютным способов гуманитарный груз жителям Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.