СК РФ расследует ДТП с двумя автобусами под Москвой, при котором пострадали дети

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Москва, 2 июня. После столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области, в результате которого пострадали десять человек, включая пятерых детей, стартовала доследственная проверка.

Как стало известно ФАН, следователям СК предстоит разобраться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей и соответствовала ли их перевозка установленным законом нормам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.