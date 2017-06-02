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Происшествия
СК РФ расследует ДТП с двумя автобусами под Москвой, при котором пострадали дети

СК РФ расследует ДТП с двумя автобусами под Москвой, при котором пострадали дети

12:00  2 Июня 2017
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СК РФ расследует ДТП с двумя автобусами под Москвой, при котором пострадали дети

Москва, 2 июня. После столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области, в результате которого пострадали десять человек, включая пятерых детей, стартовала доследственная проверка.

Как стало известно ФАН, следователям СК предстоит разобраться, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей и соответствовала ли их перевозка установленным законом нормам. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#дтп #подмосковье
Тимур Румянцев
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