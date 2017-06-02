Дамаск: САА вступила в бой с «умеренной» оппозицией на востоке провинции

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Дамаск, 2 июня. Правительственные войска стремятся отсечь боевиков от стратегически важного аэропорта в провинции Дамаск.

Командование сирийской армии сообщило, что в пустынных районах провинции Дамаск началось наступление на позиции проамериканской группировки «Свободная сирийская армия». Основные столкновения происходят около населенного пункта Кассаб, расположенного к востоку от международного аэропорта Дамаска.

Отмечается, что военные стремятся расширить зону безопасности вокруг стратегически важного объекта, а также обезопасить от нападения прозападных боевиков электростанцию Тишрин. Ранее отмечалось, что «умеренные» неоднократно подвергали данные объекты ракетным обстрелам.