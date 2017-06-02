И. о. директора Исаакия Вовненко о своем увольнении: Я очень счастлива

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. И.о. руководителя государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко сегодня заявила, что покидает пост и пишет соответствующее заявление.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», — сообщила она РИА Новости.

Между тем Смольный опроверг появившуюся в СМИ информацию о поручении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко как можно скорее найти замену Вовненко. «Георгий Полтавченко не давал кадровой службе Смольного поручений по замене и.о.директора Исаакия. За подбор кадров отвечает комитет по культуре», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря Полтавченко Андрея Кибитова.

Вскоре после назначения Вовненко и.о директора Исаакия пользователи соцсетей обратили повышенное внимание на ее произведения. Как выяснилось, перу Вовненко принадлежат не только книги для детей, но и творения с романтическим и эротическим оттенком.