Возможно все: Сечин в кулуарах ПМЭФ оценил шансы на мировое соглашение с «Системой»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах ПМЭФ не исключил возможного мирового соглашение с АФК «Система» по «Башнефти» .

«Возможно, возможно все», — сказал Сечин в ответ на просьбу оценить шансы такого соглашения.

Ранее арбитраж Башкирии зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК «Система». 24 мая»Роснефть» подала ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

По словам пресс-секретарь «Роснефти» Михаила Леонтьева, иск связан с возможным выводом активов. При этом в АФК «Система» заявляют, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией «Башнефти».