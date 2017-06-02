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Экономика
Возможно все: Сечин в кулуарах ПМЭФ оценил шансы на мировое соглашение с «Системой»

Возможно все: Сечин в кулуарах ПМЭФ оценил шансы на мировое соглашение с «Системой»

11:55  2 Июня 2017  /обновлено: 11:56  02 Июня 2017
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Возможно все: Сечин в кулуарах ПМЭФ оценил шансы на мировое соглашение с «Системой»

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава «Роснефти» Игорь Сечин в кулуарах ПМЭФ не исключил возможного мирового соглашение с АФК «Система» по «Башнефти» .

«Возможно, возможно все»,  — сказал Сечин в ответ на просьбу оценить шансы такого соглашения.

Ранее арбитраж Башкирии зарегистрировал  иск «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 106,6 миллиарда рублей с АФК «Система».  24 мая»Роснефть» подала ходатайство об увеличении суммы иска до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

По словам пресс-секретарь «Роснефти» Михаила Леонтьева, иск связан с возможным выводом активов. При этом в АФК «Система» заявляют, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией «Башнефти».

 

Ярослава Замысловатова
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