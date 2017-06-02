Европарламент утвердил определение антисемитизма

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Брюссель, 2 июня. Депутаты Европарламента проголосовали за принятие рабочего определения антисемитизма, которое разработал Международный альянс в память о жертвах Холокоста. По словам президента ЕЕК (Европейский еврейский конгресс) Вячеслава Моше Кантора, это исторически важный день в деле борьбы с антисемитизмом и защиты прав европейских евреев.

Согласно принятому рабочему определению, антисемитизм является «особым видом отношения к евреям, которое может выражаться в ненависти к ним».

С целью максимально эффективного выявления и преследования антисемитских действий депутаты ЕП также призвали применять рабочее определение антисемитизма всем судебным и правоохранительным органам Европы.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин оценил вклад евреев в укрепление межнационального мира в России.